Une Breizhbox® à gagner en partenariat avec Les Reflets du Festival de films Pêcheurs du Monde à Lorient

Breizhbox®, c’est quoi ?

A gagner, un coffret-cadeau Breizhbox® orange d'une valeur de 219€ comprenant + de 80 propositions de court-séjours pour 2 personnes : hébergements insolites, visites culturelles, activités sportives, virée sur l’Île de Groix, détente et bien-être : vous êtes sûr de faire plaisir et de trouver le séjour qui conviendra !

Et pour la réservation ? Détendez-vous, on s’occupe de tout ! Notre force, c’est notre service de réservation dédié. Il suffit de choisir sa date et son séjour, de nous contacter et nous nous chargeons de réaliser toutes les réservations ! Grâce à l’implication d’une centaine d’acteurs locaux du tourisme, c’est la garantie d’un week-end de rêve sur notre belle destination Lorient Bretagne Sud !