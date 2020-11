Remportez votre calendrier de l'avent

Le Comptoir de Mathilde

Cette épicerie fine, 100% française propose à ses clients de nombreuses douceurs sucrées et salés pour le plaisir des papilles. En passant de la pate à tartiner, aux différentes moutardes, vous trouverez forcément votre bonheur dans l'une des nombreuses boutiques se trouvant dans notre région: Reims, Epernay, Troyes et Chalons en Champagne. De quoi se faire plaisir et faire plaisir.

Vous aussi vous êtes gourmand et un adepte de chocolat?

Du 23 au 29 novembre, France Bleu Champagne Ardenne et Le Comptoir de Mathilde vous offrent vos calendriers de l'avent:

Du haut de ces 1 mètres, ce calendrier de l'avent pas comme les autres, renferment derrières ses 24 cases différentes variétés de pâte tartiner. Un instant gourmand en attendant Noël...

Calendrier de l'avent Comptoir de Mathilde

Pour tenter de remporter ce magnifique calendrier de l'avent, jouez avec France Bleu Champagne Ardenne.

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)