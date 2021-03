Une semaine gourmande vous attend, avec la Chocolaterie Champenoise

Du 29 mars au 04 avril faites le plein de chocolat avec la Chocolaterie Champenoise et France Bleu Champagne Ardenne.

C'est une semaine gourmande qui commence! A l'occasion de Pâques, de nombreuses pièces en chocolat de la Chocolaterie Champenoise sont à remporter sur votre radio 100% locale.

La Chocolaterie Champenoise

La Chocolaterie Champenoise, située à St Brice Courcelles vous accueille pour un moment de gourmandise. Frederic Lefèvre, Maître Artisan Chocolatier et son équipe, élaborent différentes spécialités. Cette boutique créée en 2018, est à la fois chocolaterie, confiserie et biscuiterie. Vous pourrez ainsi, y trouver toutes sortes de douceurs sucrées pour ravir les papilles des petits et des grands.

Dès lundi 29 mars, venez jouer sur France Bleu Champagne Ardenne pour remporter diverses pièces en chocolat issus de la fabrication du Maître Chocolatier Frederic Lefevre : des vachettes, des burgers, ou encore des œufs duo garnis de fritures ainsi que des œufs nounours fourrés à la guimauve... Ces différents sujets seront au rendez-vous, de cette semaine très gourmande, pour un plaisirs très chocolatés.

Les pièces en chocolat de Frédéric Lefevre

A l'issus de cette semaine tous les participants seront sélectionnés pour la finale de dimanche, afin de remporter une superbes fontaine à chocolat, de quoi ravir les plus adeptes de la gourmandises.

Pour remporter l'une des pièces en chocolat de la chocolaterie Champenoise et être sélectionné pour le grand tirage de dimanche afin de gagner votre fontaine à chocolat, soyez à l'écoute de France Bleu Champagne Ardenne!

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)