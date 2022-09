Venez assister au spectacle des Bodin's Grandeur nature-c'est maintenant ou jamais

Du 30 septembre au 02 octobre, les Bodin's reviennent au Capitole de Chalons en Champagne pour notre plus grand plaisir.

Les Bodin's Grandeur Nature

Un phénomène burlesque, un décor gigantesque, Vincent Dubois et Jean Christian Fraiscinet ne s'imaginaient pas rencontrer un tel succès. Depuis 2015, ils ont fait le pari de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant spectacle qu'ils jouaient dans une ferme en Touraine chaque été. Les Bodin's étaient loin de se douter qu'ils partiraient pour une tournée de plus de 7 ans dépassant les 1,5 millions de spectateurs.

Si vous ne l’avez pas encore découvert ou voulez revoir une dernière fois Les Bodin’s dans la plus dingue de leurs créations en tournée grandes salles, il est encore temps de le faire en jouant avec France Bleu Champagne Ardenne.

Jouez avec nous au Bouchon en Or des 11h, pour tenter de repartir avec vos places pour assister au spectacle: Les Bodin's Grandeur Nature-C'est maintenant ou jamais !

Appelez nous 03.26.48.2000