Venez fêter l’été gaulois au Parc Astérix !

A 35 km de Paris et à 15 min de l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, venez profiter en famille des 50 attractions et spectacles du Parc Astérix .

Des défis pour petits et grands, de l’aventure, des attractions pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visiteurs.

L’été gaulois

Du 14 juillet au 2 septembre, l’été gaulois s'installe au Parc Astérix. Comme chaque année, vous pourrez assister au légendaire banquet gaulois (payant), un diner animé en présence des personnages de la Bande Dessinée et terminez votre journée devant un spectacle sons et lumières unique.

Le grand huit de tous les record

Après plus de 2 ans de travaux menés par les plus grands spécialistes, la nouvelle attraction du Parc Astérix vous attend. Sensation forte garantie, rien que ses caractéristiques donnent le vertige !

Vous embarquerez en effet pour un parcours riche en sensations au cours duquel vous ne vivrez pas moins de 7 accélérations en avant et en arrière jusqu’à une vitesse maximale de 110km/h (record de France). Et sur les plus de 1.300m de circuit, vous franchirez un total de 32 éléments, incluant une flèche verticale de 51m de hauteur, une chute inclinée à 101°, 3 inversions, et ressentirez au passage 23 airtimes, 23 moments où vous allez décoller de votre siège (record du monde pour un grand huit en acier).

Cette nouvelle attraction, fruit du plus important investissement jamais réalisé par le Parc Astérix, est programmé pour devenir l’une des références mondiales en la matière.

Une scénographie autour de l’univers du dieu Toutatis

Située dans l’univers Gaulois du Parc et de l’environnement existant boisé, la thématisation retenue pour les décors et la scénographie est inspirée des histoires de la forêt des Carnutes : Abraracourcix, accompagné des habitants du Village, doit se rendre au Tumulus de Toutatis, un site mégalithique, lieu de culte dédié au dieu protecteur de la tribu pour y présider un grand festival organisé en l’honneur de Toutatis.

Pour ce festival, réunissant diverses tribus gauloises, des stands, des échoppes de souvenirs, des points de restauration ont été installés aux alentours du Tumulus de Toutatis, notamment un nouveau restaurant “Le Dolmen Gourmand”.

Cette nouvelle zone est adaptée pour toute la famille. L’attraction Chez Gyrofolix est une attraction familiale dont le mouvement hypnotique saura amuser les plus petits comme les plus grands.

Pour les petits Gaulois, l’aire de jeux du Sanglier d’Or est proposée à l’entrée de la zone. Avec ses nombreuses activités et son sanglier géant, il s’agira de la zone de jeux la plus grande créée sur le Parc.

