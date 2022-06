Venez nous raconter vos balades et découvertes en Alsace cet été et gagnez un bon d'achat de 100 euros

Cet été vous allez le passer en Alsace et vous avez déjà prévu vos sorties pour profiter de notre belle région. Balades en montagne, en plaine, le long du Rhin, les lieux de baignades, lacs et gravières, châteaux, musées, villes et villages, parcs de loisirs, zoo, lieux de pique-nique... Venez raconter vos plus belles expériences au micro de France Bleu Alsace.

Du 4 juillet au 28 août, du lundi au vendredi à 17h38, sur l'antenne de votre radio, c'est à vous de donner envie aux auditeurs de se balader et parcourir notre région du Nord au Sud et de l'Est à L'Ouest. Il y a tant de lieux à découvrir !!

Déposez votre photo et gagnez 100 euros !

Pour partager vos belles balades et visites, et tenter de gagner un bon d'achat de 100 euros, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous et déposez-y la photo de votre découverte (une seule inscription par adresse IP). Votre inscription nous permettra de vous contacter par téléphone pour intervenir sur notre antenne et à la fin de l'été, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner un bon d'achat de 100 euros. Un joli cadeau pour bien démarrer et préparer la rentrée.

Belles balades et bonnes vacances à tous !