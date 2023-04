"Venez passer vos vacances au cirque !", l'idée originale du Jardin d’Acclimatation

Jusqu’au 8 mai, le Jardin d’Acclimatation vous propose de découvrir l’univers du cirque et ses coulisses, avec des animations, des démonstrations, des initiations, des expositions… Avec pas moins de 2 spectacles par jour.

Durant 40 minutes, artistes et numéros se succèdent dans un fabuleux spectacle imaginé dans la plus pure tradition du cirque. Installez-vous sur les gradins, sortez bonbons et barbes à papa pour admirer le show ! Quel programme…

Marc-Antoine Jamet, le président du Jardin d’acclimatation était l’invité du 16-18 de France Bleu Paris ce jeudi 19 avril. Il est important pour lui de faire découvrir aux enfants que le cirque est “un art, une culture, une civilisation”.

Profitez des vacances scolaires pour découvrir en famille un Paris vert et aéré qui prend des allures de campagne en visitant le seul parc d’attractions qui soit véritablement dans la capitale, “un parc de promenade, un parc zoologique, un parc d’attraction” résume son président Marc-Antoine Jamet.

Un patrimoine naturel et exceptionnel

Pelouses, prairies, promenades... Profitez des nombreux espaces qu’offrent les 18 hectares du Jardin d’acclimatation pour vous détendre et pique-niquer en famille en toute tranquillité.

Evadez-vous le temps d’une journée et laissez chaque pas vous révéler un lieu inspirant par la couleur, la forme et la diversité de sa végétation.

Sans oublier les 450 animaux qui vous attendent. Ici point de lions mais des paons, des canards, des lapins, des chèvres naines, des grues à tête couronnée, des cochons, des dindons, des cobayes, des moutons, des ânes, des poules... Au Jardin d’Acclimatation, les animaux sont rois depuis 1860.

42 attractions attendent petits et grands © Getty - Bertrand Rindoff Petroff

Et pour les plus joueurs, l’amusement sera au rendez-vous avec les 42 attractions et manèges, les jeux de plein air et autres activités ludiques du parc.

Une idée sortie approuvée par France Bleu Paris et notamment par David Kolski qui a ros son courage à 2 mains.

Le premier parc de loisirs créé en France

L'histoire remonte à 1854 quand la ville de Paris accorde une concession de 15 hectares, dans le bois de Boulogne à la société impériale zoologique d'acclimatation. L'objectif est de favoriser l’introduction, l’adaptation et la domestication d'animaux et de plantes venant de civilisations lointaines en recréant artificiellement leur milieu naturel. Le jardin a une vocation à la fois scientifique, divertissante et éducative.

Il est inauguré par l'Empereur Napoléon III et sa femme Eugénie mais aussi des personnalités de l'époque comme Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Prospère Mérimée et Théophile Gautier. C'est un succès immédiat.

