Véronic Dicare en tournée en Champagne Ardenne!

Véronic Dicaire arrive en Champagne Ardenne pour deux concerts exceptionnel le 17 janvier à Chalons en Champagne et le 18 janvier à Troyes. Gagnez vos places avec France Bleu Champagne Ardenne.

Artiste canadienne, Véronic Dicaire est une chanteuse imitatrice. Reconnue pour interpréter avec une justesse inouïe les plus grandes voix de la chanson française, québécoise et américaine, elle ratisse large et impressionne partout où elle passe.

Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au Québec, Véronic Dicaire débarque en Champagne Ardenne avec son « Showgirl Tour » et de toutes nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…

Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts.

Véronic Dicaire © Maxppp - Alexandre MARCHI

Véronic DiCaire ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin… Elle assure régulièrement la première partie des shows de Céline Dion.

Un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et totalement sous le charme.

France Bleu Champagne Ardenne, partenaire des plus beaux évenements!

Remportez vos places pour applaudir Véronic Dicaire au Capitole de Châlons en Champagne en écoutant France Bleu Champagne Ardenne

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)

Véronic Dicaire au Cube de Troyes

Pour gagnez vos places pour voir Véronic Dicaire au Cube de Troyes, suivez le lien ci-dessous!