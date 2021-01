Vignoble, Villages traditionnels, Massif des Vosges... Partez à la découverte du Haut-Rhin

Du 25 au 29 janvier, France Bleu Paris et Gîtes de France vous offrent un séjour d’une semaine pour 4 personnes en Alsace !

Vous séjournerez au Marquisat de Vauban, un gîte situé au sein de la citadelle fortifiée Vauban de Neuf-Brisach en Alsace.

Le Marquisat de Vauban, maison historique datant du XVIIIè siècle, est modulable et peut être occupé indépendamment.

Cependant, un ensemble de prestations luxueuses est à découvrir dans les parties communes : sauna en bois massif, baignoires balnéo, billard, salle de réunion, salons de détente, ascenseur.

Un espace détente comportant deux salons et une salle de billard de 80m² est aménagé au rez-de-chaussée ainsi qu'un sauna avec douche au sous-sol joignable par ascenseur dans la cave voutée de la bâtisse.

Le séjour est valable un an et est à réserver hors juillet et août.