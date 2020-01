Visitez en VIP la centrale nucléaire de Cattenom à l'occasion de la semaine de l'industrie 2020

Thionville, France

Du 30 mars au 5 avril 2020 se déroule la 10e semaine de l'insdustrie. Un événement pour aller à la rencontre des professionnels de l’industrie, s'informer sur des métiers innovants et qui recrutent, découvrir les filières et les formations. Chaque année, EDF participe au rendez-vous en ouvrant les portes de ses grands sites de production au public (pour les sites nucléaires il faut s'inscrire à l'avance, inscriptions ouvertes dès ce 13 janvier).

Participez à notre jeu concours et tentez de gagner 2 places pour découvrir la 7ème centrale nucléaire au monde

A l’occasion des 10 ans de la semaine de l’industrie, France Bleu Lorraine Nord vous propose de participer à une visite VIP de la centrale nucléaire de Cattenom.

Le Directeur de la centrale encadrera cette visite unique et exceptionnelle et vous fera découvrir le fonctionnement du site et les dispositifs de sûreté mis en place. Vous aurez l’opportunité de visiter les installations et d’accéder en zone nucléaire. A l’issue de la visite, les échanges se poursuivront autour d’un buffet déjeunatoire. 5 lots de 2 places sont en jeu pour participer à cette visite qui se déroulera le jeudi 2 avril 2020 de 8h30 à 13h30.

Accèder à une centrale nucléaire nécessite quelques règles de sécurité. Les personnes sélectionnées seront contactées par EDF pour plus de renseignements et doivent respecter les conditions d'accès suivantes :

- Age minimum : 18 ans révolus (également pour la personne accompagnante),

- Disposer d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport uniquement, le permis de conduire n’est pas admis),

- Chaque visiteur accueilli sur site est soumis à une enquête administrative, c’est pourquoi des informations précises sont demandées à chaque participant. Celles-ci doivent avoir été transmises au Centre d’Information du Public de la centrale au plus tard 1 mois avant la date de la visite.

- Ne peuvent pas participer à la visite :

o Les personnes à mobilité réduite, ayant des difficultés à se déplacer ou sujettes au vertige,

o Les personnes ayant passé récemment un examen en médecine nucléaire (type scintigraphie), car des appareils de détection de la radioactivité très sensibles sont en place en sortie de site et ils risqueraient de déclencher à leur passage,

o Par mesure de précaution, les visites en zone contrôlée ne sont pas autorisées aux femmes enceintes.

Inscrivez-vous pour participer

Il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 19 janvier 2020 à minuit.

Découvrez la centrale nucléaire de Cattenom

La centrale de Cattenom se trouve à 5 km de Thionville en Moselle, non loin des frontières du Luxembourg et de l'Allemagne. Avec ses quatre réacteurs, elle produit chaque année en moyenne l’équivalent de 65% des besoins en électricité du Grand Est. Quotidiennement, ce sont plus de 2 000 hommes et femmes qui y travaillent et œuvrent à la production en toute sûreté d’une électricité compétitive et faiblement émettrice de CO2.