Vivez la Saint Valentin au domaine Albizia à Caumont sur Aure

A gagner :

Un séjour pour 2 personnes en "Suite" avec une séance de SPA privative, les petits-déjeuners gourmands et l’accès dans les jardins Albizia.

Chambre Alibizia

Idéalement situé, au coeur du Bocage Normand, à quelques encablures du Bessin et des plages du Débarquement (18 Km de Bayeux et 20 min de Caen), à mi-chemin entre le Mont Saint Michel et la Suisse Normande, le Domaine Albizia vous propose de découvrir la Normandie comme vous le souhaitez, selon vos envies, a votre rythme et en vous connectant à la nature...

Les chambres d’hôtes du domaine Albizia offrent luxe et raffinement et notamment "la nouvelle serre aux étoiles", véritable concept insolite qui propose de regarder le ciel depuis la serre du domaine avec un télescope.

Serre aux étoiles de nuit

A noter l’arrivée des brunchs de printemps.

Albizia Brunch

Jardin Albizia

Le Domaine Albizia ouvre désormais la salle de réceptions aux mariages et anniversaires.

https://domainealbizia.com/fr/accueil

La Vitardière, Livry,

14240 Caumont sur Aure