VOS CADEAUX A GAGNER POUR CETTE 2ème SEMAINE DE L’ANNÉE

La Rochelle, France

Dès cette semaine retrouvez le 100% Rugby à partir de 18 heures pour une heure de débrief pronostiques, et débats avec Daniel Gimeno, Gérald Paris, et bien sûr nos experts Didier Morin et Didier Brugier !

Cette semaine c'est Coupe d'Europe, les SALES SHARKS viennent défier le STADE ROCHELAIS sur son terrain, et nous vous offrons l'occasion de venir les soutenir ce vendredi 10 janvier à 20h45 stade Marcel Deflandre de La Rochelle !

Stade Rochelais sur FBLR

Les Chevaliers du Fiels s’arrêtent dans nos 2 Charentes le 30 janvier à La Rochelle et le 31 à Angoulême. Face au succès de leur dernier spectacle, Camping Car For Ever, Monsieur et Madame Lambert, inséparables et irrésistibles vous réservent une soirée inoubliable!

et bien sûr nous vous offrons vos invitations !

Les Chevaliers du Fiels

The RABEATS ; quatre garçons nourrissant une même passion pour les Beatles. A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière, ils sont en concert vendredi 8 février 20h30 à l'Espace ENCAN de La Rochelle, et c'est une tournée France Bleu !

The Rabeats en concert

Venez fêter les 35 ans du cirque ARLETTE GRUSS à la Rochelle du mercredi 22 au 26 janvier sur le parking du port des Minimes, écoutez France Bleu La Rochelle et gagnez vos entrées !

Cirque Arlette Gruss

Alexis HK est sorti de sa tanière avec « Comme un ours », pour mieux nous révéler les maux du monde d’aujourd’hui et les présences salvatrices qui éclairent les chemins dans cette obscurité latente. Dans un nouveau genre mêlant conte et concert à retrouver le vendredi 10 janvier 20h30 au Vingt Sept de Rouillac avec la Palène

ALEXIS HK "comme un Ours"

Gagnez vos invitations pour Comedie La Rochelle, qui comme d'habitude vous divertit de pièces mêlant l'humour et la tendresse !

du 7 au 29 Infirmière RTT et Bistouri en alternance avec Libéré(e) Divorcé(e) du 9 au 2 février et Con Promis du 10 au 1er février

Comédie la Rochelle programme de Janvier

Cadeaux semaine 2 sur France Bleu La Rochelle

