VOS CADEAUX D'AVANT NOEL A GAGNER SUR FRANCE BLEU LA ROCHELLE !

Avant les fêtes, pour être en pleine forme, ou après pour s'en remettre, rien de mieux qu'un petit tour à la Thalasso de Chatelailon ! Pour les gourmands, Huîtres et Chocolats ! Concert, Spectacle, aquarium, à vous de choisir ! C'est presque Noël !

Charente-Maritime, France

Thalasso de Chatelaillon © Radio France

Votre Forfait 3 soins bien-être avec la Thalasso de Chatelaillon, à gagner par tirage au sort, sur les 5 gagnants du Coukiscache, tous les jours 11 heures / midi avec Lawrence et Eric

Chocolats HUVELIN © Radio France

Pour les gourmands, cette semaine vous gagnez dans le jeu cuisine, votre ballotin de 400g des Chocolats Huvelin, une référence entre les tours de La Rochelle !

Le huître Marennes-Oléron © Radio France

Des huîtres, mais pas n'importe lesquelles ... DesMarennes-Oléronbien sûr !

Venez ouvrir le calendrier de l’Avent et gagner des bourriches offertes par les ostréiculteurs de Charente-Maritime !!! Et surprise-surprise certaine renferment des perles bleues avec des supers cadeaux à la clé !!!

Aquarium de La Rochelle © Radio France

Vos entrées pour une visite féerique de l'Aquarium de La Rochelle !

Les TAMBOURS DU BRONX © Radio France

LES TAMBOURS DU BRONX font leur grand retour avec un tout nouveau projet 100% Métal « WEAPONS OF MASS PERCUSSION ».

Quelle chance pour les Charentais de pouvoir vibrer, vendredi 13 décembre à 20h30 au Vingt sept de Rouillac, avec la Palène!

L' AZILE semaine 50 © Radio France

Un concert ou du théâtre, pourquoi choisir ? un lieu l'AZILE à La Rochelle ! 3 dates jeudi 12 vendredi 13 et samedi 14 décembre

Bourbon Street Electric Gumbo Jeudi 12 décembre à 21h Chicago Blues

Jérémy Carbonnel © Radio France

Jérémy Charbonnel « Spectacle sans Gluten » Vendredi 13 et Samedi 14 décembre à 21h One Man Show

Et parce qu'une sortie au théâtre en famille est toujours un plaisir, nous vous offrons vos 4 places pour le spectacle jeune public MERLIN LA LEGENDE

MERLIN LA LEGENDE © Radio France

Merlin la légende, Arthur et la fée Maléfique, un spectacle jeune public plein de magie le dimanche 15 décembre à 15h sur la scène de Beauséjour ! à Chatelaillon. Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer au cœur de l’action dans cette comédie pleine d’humour et de péripéties.

La poudre de Merlinpimpin fait du bien !

Dernière minute ! Venez écouter un chœur composé d’une quinzaine de chanteurs amateurs soigneusement sélectionnés, enthousiastes et désireux de faire partager leur passion de la musique et ses découvertes au plus grand nombre COL CANTO samedi 14 décembre 20h30 Salle de l'ENVOL à Longève

