Vos entrées THALASSO SPA MARIN à Châtelaillon, bonne idée pour une rentrée en forme !

Pour jouer, inscrivez vous au 05 46 50 67 68, et venez répondre aux questions du Cahier de vacances, le jeu de 11 heures avec Lawrence Pernet et Eric Morgane ; marquez un maximum de points, le vendredi nous accueillons le gagnant de la semaine et Yves Clermont sera ravi de vous présentez votre cadeau : la carte 10 entrées au THALASSO SPA MARIN de Châtelaillon !

Bel été avec France Bleu La Rochelle !