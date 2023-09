Vos invitations pour le rendez-vous festif à Bordeaux célébrant l’amitié franco-britannique le 22 septembre

Le roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, effectuera une visite d'état en France du 20 au 22 septembre. Un peu plus d’un an après son accession au trône, Charles III et son épouse seront à Paris et Bordeaux, pendant la Coupe du monde de rugby. Ce sera le 35e voyage officiel de Charles dans l’Hexagone et le 9e de Camilla.

Bordeaux et la Gironde étant au programme de cette visite royale , une célébration festive pour marquer la visite du Roi et de la Reine du Royaume-Uni à Bordeaux est organisée le vendredi 22 septembre dans le centre-ville avec de la musique, de la nourriture et des entreprises britanniques et françaises. A special event in central Bordeaux celebrating Franco-British friendship and Their Majesties’ State Visit to France.

C'est à cet événement que France Bleu Gironde vous convie. Répondez à la question ci-dessous et remporter vos 4 invitations. Good luck !

ⓘ Publicité