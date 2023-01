🎁 Vos journées ski au Domaine Jura sur Léman, station des Rousses 🎿

Ski alpin

La Station des Rousses (Haut-Jura) c'est 4 villages : Lamoura, Bois d'Amont, Prémanon et les Rousses.

En alpin, la station Les Rousses "Jura sur LĂ©man", offre environ 50 km de pistes skiables dans un cadre splendide. Sur l’un des 4 massifs (Les Tuffes, La Serra, Le Noirmont et La DĂŽle), dĂ©valez des pistes entourĂ©es d’épicĂ©as et profitez d’un panorama splendide et d’une vue imprenable sur le Mont-Blanc et le lac LĂ©man.

Le bonheur d'une journée en famille ou entre amis !

Domaine alpin Jura sur Léman  : 53 pistes, 48.9 km de pistes, et 30 remontées mécaniques font le bonheur d'un domaine franco-suisse de toutes les glisses et de toutes les difficultés.

Snow, ski, ou encore nouvelles glisses sur l’air-bag , le slide park ou le boarder cross naturel ou amĂ©nagĂ©, sans oublier les pistes de luges sĂ©curisĂ©es.

Le massif DĂŽle-Tuffes  est accessible depuis les portes et parkings des Jouvencelles, du Balancier, de la Darbella et des Dappes. Le massif de la Serra vous ouvre les portes depuis les parkings de la Serra et de la Combe du lac, tandis que le Noirmont dresse ses versants trĂšs ensoleillĂ©s entre les villages des Rousses et de Bois d’Amont.

Des pistes pour tous les plaisirs

Un panorama inoubliable

Ski nordique

Domaine et activitĂ©s nordiques  : 183 km de pistes de ski de fond, 96 km d’itinĂ©raires raquettes.

DĂ©couvrez l’un des plus beaux et des plus grands domaines français de ski de fond !

VĂ©ritable paradis blanc au cƓur du Parc naturel du Haut-Jura, le domaine de ski de fond de la Station des Rousses a étĂ© rĂ©compensĂ© par la plus haute distinction du label Nordic France (5 Nordics, excellence en ski de fond, activitĂ©s, services et environnement).

Équilibre, respiration Ă pleins poumons, contemplation, calme et bien-ĂȘtre...

Pour les adeptes de ski de fond, les possibilités de s'adonner à leur sport sont infinies puisque les pistes de la Station des Rousses sont reliées aux domaines voisins des Hautes-Combes, de Bellefontaine ou encore de la Suisse Romande...

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce sport de glisse accessible et bénéfique à tout ùge, et qui souhaitent le découvrir, des parcours adaptés sont répartis sur les différents villages de la station et les écoles de ski vous proposent des cours et des sorties accompagnées (à partir de 4 ans).

Loin de la foule, en pleine nature, dans le silence des forĂȘts enneigĂ©es, toute la famille pourra apprĂ©cier le plaisir de l'effort associĂ© Ă celui de la glisse, dans un environnement inoubliable.

Pour rĂȘver, ouvrez grand les yeux !