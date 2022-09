Vos places et votre Pass VIP pour le choc Stade de Reims/PSG à gagner en écoutant France Bleu !

Samedi 8 octobre, la Ligue 1 va proposer ce qui semble être l'un des matchs les plus importants et l'un des plus intéressants de cette saison 2022, avec le choc SDR/PSG au stade Delaune !

Les hommes d'Oscar Garcia peinent à se stabiliser, éreintés par leurs récents échecs. Le match du samedi 8 octobre sera sans nul doute décisif pour leur moral, voire le classement. Ce match compte pour pour la 10e journée du championnat de Ligue 1. Il aura lieu dès 21 heures.

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose d'assister à ce match qui sera sans doute mémorable, en gagnant vos places et votre Pass VIP. Pour cela, il vous suffit d'écouter l'antenne et de composer le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) aux alentours de 7h50 pour vos places et votre sélection au Pass VIP dans le 6-9, et le soir aux alentours de 18h30 pour vos places et votre sélection au Pass VIP dans 100% Stade de Reims.

Le tirage parmi tous les sélectionnés au Pass VIP aura lieu, quant à lui, le vendredi 7 octobre aux alentours de 18h30, dans 100% Stade de Reims.

