Dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, le Stade de Reims sera confronté, ce dimanche 5 décembre, à l'équipe du Angers SCO. Vous avez envie d'assister à ce match ? Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne : votre radio locale vous offre vos places et votre Pass VIP dans le 6-9 FBCA !

Vos places et votre Pass VIP pour le match SDR/Angers SCO du dimanche 5 décembre sont à gagner !

Déjà la 17e journée de Ligue 1 et le Stade de Reims a repris du poil de la bête dimanche dernier face au Clermont Foot. C'est donc motivés à bloc que les hommes du Stade de Reims s'apprêtent à affronter ceux du Angers SCO, sixième actuel du championnat.

Pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose d'assister au match qui aura lieu à domicile, ce dimanche 5 décembre.

Votre radio préférée vous offrira vos places pour le match SDR/Angers SCO toute cette semaine : restez à l'écoute !

Vous pourrez repartir avec :

des places dans l'Happy Hour et 100% Stade de Reims toute la semaine.

dans et toute la semaine. le Pass VIP demain dans le 6-9 FBCA, parmi 5 candidats sélectionnés entre 6h et 9h : le tirage aura lieu peu avant 9h ! Le Pass VIP comprend notamment parking et cocktail.

Pour participer, une seule chose à faire : composer le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur pose une question de foot à l'antenne.

Et si, malgré tout, vous n'avez pas la chance de repartir avec vos places ou votre Pass VIP, sachez que le match sera retransmis en intégralité et en direct sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne avec comme toujours aux commentaires, nos journalistes sportifs Alexandre Audabram et Julien Lampin !

Bonne chance à tous !