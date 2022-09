Vos places et votre Pass VIP, pour le match Stade de Reims / AS Monaco sont à gagner !

Le début de saison est compliqué pour le Stade de Reims, malgré de belles tentatives d'attaque. Ce dimanche 18 septembre, une nouvelle opportunité se présente, face à l'AS Monaco. Et France Bleu Champagne-Ardenne vous propose évidemment de gagner vos places et votre Pass VIP.

Après un match nul plutôt frustrant face au RC Lens le week-end dernier, la situation est sans appel : le Stade de Reims peine à créer l'exploit, en ce début de saison 2022. La situation n'est pas catastrophique mais rien en permet, à l'heure actuelle, aux hommes d'Oscar Garcia d'être pleinement confiants.

Dimanche 18 septembre, dès 13 heures, "le Nord va donc affronter le Sud", puisque le Stade de Reims va affronter l'AS Monaco : le 14e au classement de Ligue 1 va t-il pouvoir inverser la tendance et mettre à mal le 10e ?

Heureusement pour le Stade de Reims, le match n'aura lieu que mi-septembre, ce qui laisse le temps à l'équipe d'Oscar Garcia de prendre un peu de repos mais également de se préparer au mieux...

