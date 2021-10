Vos places pour la pièce "Le Muguet de Noël" à gagner avec France Bleu Belfort Montbéliard

Deux intrigues savoureuses et inattendues...

Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout l'un pour l'autre et se soutiennent envers et contre tous.

Pierre est prêt à tout pour trouver un nouvel emploi, François est prêt à tout pour une promotion, Marion, la fille de François en colère contre son père possessif, est prête à tout pour lui donner une bonne leçon et le nouveau petit copain de celle-ci est prêt à tout pour elle…

Un casting 4 étoiles...

Pour servir ces histoires qui s'entremêlent et mettre en avant cette écriture vive et brillante, des comédiens que le public connaît très bien. Lionnel Astier indissociable de l'univers de Kaamelot et vu plus récemment dans la série Alex Hugo, est accompagné par Frédéric Bouraly, qui cette fois-ci s'éloigne des plateaux de Scènes de Ménage.

