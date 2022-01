Vos places & votre pass VIP à gagner, cette semaine, pour le match SDR/FC Metz de ce dimanche 16 janvier !

Les Grenats face aux Rouge et Blanc : 2022 démarre fort, en foot, côté Ligue 1 !

Le Grand Est sera à l'honneur au Stade Delaune, ce dimanche 16 janvier, puisque le Stade de Reims et le FC Metz, deux équipes actuellement en difficulté, s'y affronteront à l'occasion de la 21è journée.

Les Grenats et les Rouge et Blanc ont chacun été malmenés par leurs adversaires lors des matchs les plus récents et ils n'ont d'autre choix que de se démarquer lors de cette rencontre. Pour le FC Metz, la situation est d'autant plus critique que le club est relégable et que la fin de saison se profile - déjà ! - à l'horizon.

Le SDR a donc, de son côté, la possibilité d'enfoncer le clou et de gagner en confort.

Le match sera retransmis en intégralité et en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne, le dimanche 16 janvier dès 15h avec nos journalistes sportifs Alexandre Audabram et Julien Lampin qui le commenteront en temps réel !