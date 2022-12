Votez pour votre marché de Noël alsacien préféré

En Alsace, le marché de Noël est plus qu'une tradition, c'est carrément une institution. Ainsi pour les fêtes de fin d'années, quasiment toutes les communes, de la plus grande à la plus petite, proposent leur marché de Noël. Le concept s'importe même à l'autre bout du monde.

L'un des plus visités reste le marché de Noël de Strasbourg qui attire près de 2 millions de visiteurs. Mais ce n'est pas forcément votre marché de Noël préféré. En 2021, vous aviez choisi Colmar !

France Bleu Alsace vous propose à nouveau de faire votre choix parmi 12 propositions (forcément) non exhaustives.

Votez pour votre marché de Noël préféré

Choisissez parmi les 12 propositions votre marché de Noël favori. Il suffit de cliquer sur l'image ! A vous de jouer jusqu'au dimanche 18 décembre à minuit. Annonce du gagnant sur l'antenne de France Bleu Alsace le 19 décembre entre 7h et 9h.

Les différents marchés de Noël d'Alsace

Le marché de Noël de Colmar

Le marché de Noël de Haguenau

Le marché de Noel de Kaysersberg

Le marché de Noël de Molsheim

Le marché de Noël de Mulhouse

Le marché de Noël de Munster

Le marché de Noël d' Obernai

Le marché de Noël de Ribeauvillé

Le marché de Noël de Riquewihr

Le marché de Noël de Strasbourg

Le marché de Noël de Thann

Le marché de Noël de Wissembourg

