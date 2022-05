Votre invitation pour 2 au cabaret Voulez-Vous à Périgueux à gagner sur France Bleu Périgord

Des plumes, des paillettes et des étoiles pleins les yeux ! France Bleu Périgord vous offre une invitation, pour deux, en loge VIP au cabaret Le Voulez-Vous à Périgueux. Un cadeau d'une valeur de 378€.

Voulez-Vous c'est une chanson d'ABBA sur laquelle on ne peut pas s'empêcher de danser. Le Voulez-Vous c'est un cabaret à Périgueux où vous aurez, aussi, envie de danser et de rêver. France Bleu Périgord vous offre un moment d'évasion dans un cabaret d'un genre nouveau. Chant, danse et costumes sont bien au programme, mais effets spéciaux aussi.

En duo, en loge VIP, vous avez le choix d'assister soit au déjeuner-spectacle Caprice, une revue traditionnelle dans l'univers du Music-Hall, soit au dîner-spectacle Utopia, une comédie musicale déjantée où se mêlent réel, virtuel et imaginaire.

Circuit Bleu - Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce cadeau d'une valeur de 378 euros, jouez du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022. Les règles sont simples : 4 candidats par jour, 4 manches où il faut répondre à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. Les questions sur le département rapportent 2 points, celles sur la culture générale 1 point. A la fin du jeu, la question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Si vous avez le meilleur score du jour, vous remportez une montre en bois de bambou France Bleu Périgord.

Et pour 1 seul point, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

Ça vous tente un déjeuner-spectacle au cabaret Le Voulez-Vous ? Alors jouez au Dordogne Poursuite !

A vous de jouer !