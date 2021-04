Votre "Pâques" de cafés à gagner pour fêter les 40 ans de la Torréfaction de Brocéliande

Jouez à Chrono Caféine à 6h20 et 7h20 du lundi 5 au vendredi 9 avril, et gagnez votre pack de cafés torréfiés à Brocéliande.

La crise de la quarantaine ? Cette famille ne la connaît pas. Voilà 40 ans qu'ils nous régalent au petit-déjeuner, au goûter, et lors de nos nombreuses pauses au bureau.

Et 40 ans, ça se fête ! Pour l'occasion, la Torréfaction de Brocéliande a créé pour vous une édition limitée aux saveurs new wave et bretonnes.

Le café "40 ans" de la Torréfaction de Brocéliande, aux couleurs des années 80 - Torréfaction de Brocéliande

La Torréfaction de Brocéliande, c'est une affaire de famille depuis 1981. Forte de son label "Artisan torréfacteur", elle nous propose des cafés de grande qualité, bio, et issus du commerce équitable avec le label Max Havelaar.

Moulu, en grains, en capsules ou en dosettes, tous les choix sont possibles - Torréfaction de Brocéliande

Et sur France Bleu Armorique, après vous avoir présenté la Torréfaction de Brocéliande dans 100% Proximité, le rendez-vous des commerçants et artisans bretons, nous vous offrons votre pack de café.

Gagnez votre assortiment de cafés du monde entier, dans le format de votre choix, en jouant avec nous à 6h20 et 7h20 à Chrono Caféine (qui n'a jamais aussi bien porté son nom !).