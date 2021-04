Votre restau' en bocaux à gagner grâce au Galon ar Breizh

Jouez à Chrono Caféine et au Quizz Breizh et gagnez votre panier rempli de bocaux des Fricassées Paysannes, préparés par le restaurant Galon ar Breizh, à Fougères.

En attendant de pouvoir retourner au restaurant, c'est le restaurant qui vient à vous !

À Fougères, en septembre 2020, le Galon ar Breizh a décidé de lancer sa gamme de plats cuisinés en bocaux. En partenariat avec des producteurs locaux et autour de valeurs communes comme le bien-être animal et le respect de l'environnement, le chef a élaboré ces produits qui raviront vos papilles à la maison : Les fricassées paysannes.

De belles portions dans chaque bocal - Les fricassées paysannes

Du lundi 26 avril au dimanche 2 mai, gagnez chaque matin votre panier garni concocté et offert par le Galon ar Breizh : cassoulet, sauté de canard au vin rouge, fricassée de Coucou de Rennes, terrine de rillettes de canard au foie gras et un petit pain d'épices. Les produits Les fricassées paysannes que vous pouvez également commander en ligne et que vous retrouvez au Galon ar Breizh et au café Casse-Graines (à l'entrée du Parc Botanique de Haute-Bretagne).

Une appétissante tranche de pressé de confit et parfait de canard au foie gras - Les fricassées paysannes

Mangez chez vous, comme au restaurant ! Pour gagner votre panier garni de Fricassées paysannes, rendez-vous chaque matin entre 6h et 9h sur France Bleu Armorique.