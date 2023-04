Votre séjour de rêve dans l'univers magique de la Maison d'Hôtes & SPA La Scierie***, à Salins-les-Bains

Le théorème Marie et Mathieu : M X M = M recevoir et partager ²

📷🌳🏰 La Scierie : donner du sens aux sens et aux essences

Du bois, et un maximum de matériaux d'origine. C'était la devise et la politique de Marie et Mathieu en abordant les travaux de restauration de la Maison d'Hôtes & SPA La Scierie*** , un lieu qu'il était hors de question de dénaturer ou de priver de son caractère et de son authenticité.

L'esprit et l'histoire de la scierie étaient l'alpha et l'oméga d'un véritable projet de vie : trois refus de permis, des pans de murs fébriles, une charpente entière à refaire... Marie et Mathieu ont ressuscité le site, dans le strict respect de son histoire.

Nous sommes donc bel et bien dans une ancienne scierie, qui a rythmé la vie d'un bâtiment auquel ils se sont attachés à conserver le caractère, au-dessus d'un canal qui le traverse encore de part en part.

Châssis et roues de bois, mais aussi machines, structures de métal et quantité de grumes font le décor de la Maison d'Hôtes & SPA La Scierie*** , qu'abrite une charpente refaite à l’identique en sapin du Haut Jura, que vous découvrirez en passant sous les poutres de l’entrée d’origine, avant de vous accouder au comptoir construit de leurs mains avec le bois resté dans la scierie.

Chêne, noyer, sapin, frêne : vous verrez, ici, les essences locales de bois se conjuguent au métal dans un univers aussi esthétique qu'historique.

ⓘ Publicité

La piscine pour partager des moments de détente grandeur nature !

😎🤩 Maison d'Hôtes & SPA La Scierie*** : un bonheur en 3D

3D comme Décor, Détente et Découverte !

Une ancienne scierie rénovée et transformée en Maison d'Hôtes & SPA*** avec des volumes XXL et des prestations haut-de-gamme : Billard, table de jeux, salon, bibliothèque, espace bien-être / SPA, saunas, salle de sport et salle de massage. Une piscine extérieure chauffée, un jardin arboré. Un incroyable petit-déjeuner, des tables d'hôtes 100% fait maison et de saison.

Dormez au-dessus d’un ruisseau et au cœur d'un parc bien vivant, déambulez à l’aplomb du canal en circulant sur des vitres 6 mètres au-dessus de l’eau. De l’avis général, c’est une véritable expérience !

Cinq chambres – "La Forge", "Thaïs", "La Furieuse", "Blegny" et la "Suite Salina" – au design unique, au confort optimisé pour un séjour d'exception, au cœur d'un territoire que les propriétaires se font un bonheur de partager dans leur amour du lieu et leur passion du pays.

"La Forge" se situe au-dessus de l’ancien atelier de charronnage, qui possède encore toutes les machines. Aujourd'hui, vous n'y entendrez que le bruyant silence

🎁 Pour jouer et gagner 🎁

Tentez votre chance, du lundi au vendredi de cette semaine, dans Côté Jeu, 11h/12h

3 questions pour un quiz de 5/10/15 points, avant "Le + ou -" pour capitaliser davantage de points.

Si vous l'emportez, vous vous qualifiez pour le tirage du vendredi : 1 chance sur 5 de décrocher ce merveilleux séjour en Maison d'Hôtes & SPA La Scierie*** , hameau de Blegny, à Salins-les-Bains (39)