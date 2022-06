Votre séjour en famille au Futuroscope à gagner, lors de la finale du dimanche 12 juin !

Un séjour en famille dans un des plus emblématiques parcs d'attraction de France, c'est vraiment un joli cadeau ! Et c'est ce que vous propose le Futuroscope, pour la finale du dimanche 12 juin ! Au programme, un séjour en famille dans un lieu qui émerveillera petits et grands !

À deux pas de Poitiers, le Futuroscope est un mythique parc d'attractions qui sait en outre se renouveler, année après année.

40 attractions

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous serez happé par une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades. Pris dans un tourbillon, vous vivrez l’action au cœur d’un écran circulaire de 470 m2 avec des effets spéciaux et des scènes « en live » et tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne : accrochez-vous ! Vous en sortirez tout ébouriffé mais vous voudrez y retourner. Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous, et vous deviendrez astronaute dans le centre d’entraînement spatial d’Objectif Mars. Puis, vous volerez les pieds dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage. À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Le soir venu, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne, la Clé des Songes, et vous rencontrerez le Marchand de sable. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

De l'hébergement sur place ou à proximité immédiate est proposé via le site Internet du Futuroscope, tout comme de la restauration ! Toutes les infos pratiques sont sur le site officiel du parc.

Avec le Futuroscope, vivez comme dans un rêve et surtout, vivez et rêvez grand ! La curiosité n'est pas un vilain défaut, au sein de ce majestueux parc d'attractions !

Et donc, on vous offre, sur notre antenne, un séjour en famille... au Futuroscope !

Comment repartir avec ce magnifique séjour en famille ?

Lors de la finale du 5/5 du dimanche 12 juin, France Bleu Champagne-Ardenne offrira, grâce à l'équipe du Futuroscope, un séjour en famille ! Au programme, deux jours sur le Parc, une nuit et un petit déjeuner.... pour adultes et enfants. De quoi se faire bien plaisir...

Comment remporter cet ébouriffant cadeau idéal en ce printemps 2022 ? Composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi, entre 11h et midi, afin de vous inscrire pour le 5/5 de chaque jour : chaque gagnant sera alors participant de la grande finale du dimanche 12 juin...

Bonne chance à tous !