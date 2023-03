Votre séjour nature & détente, pour deux, aux Cabanes de la Presle, à gagner dans le Bouchon en Or

Situées au Lieu dit la Presle, à Nanteuil-la-Forêt, les Cabanes de la Presle sont au nombre de trois. Des cabanes perchées, indépendantes et isolées les unes des autres, au sein d'un espace naturel. Un jardin 3 étoiles situé dans le Haut-Tardenois, au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, entre Reims et Épernay, villes emblématiques du champagne et de la Champagne s'il en est !

ⓘ Publicité

Enfant, vous rêviez de dormir dans un arbre ? Les cabanes de Presle permettront à ce rêve de devenir réalité !

Le calme et le dépaysement sont garantis, et le confort aussi ! Outre un grand soin porté à l'architecture typique et à la décoration, les Cabanes de la Presle disposent d'un coin cuisine et d'une salle de douche pour permettre aux clients de profiter sereinement du lieu en se reposant : le parfait mélange entre luxe et rusticité.

France Bleu Champagne-Ardenne vous permet de repartir avec un séjour pour deux, avec une nuitée, dans la cabane Pinot noir, avec panier petit déjeuner inclus. Un cadeau aussi atypique que reposant...

Repartez avec votre séjour en famille !

Si vous voulez gagner ce séjour nature & détente pour deux, jouez au Bouchon en Or, chaque jour de la semaine, entre 11 heures et midi. Composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour vous inscrire et tenter votre chance !

Bonne chance à tous !