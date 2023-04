Votre séjour road-trip en campervan avec WeVan Besançon

Une expérience hors du commun 🌲🏰🌄🌟🌞🌃🛶📷🚲🌳

Seul, en famille ou entre amis, le van aménagé WeVan à Besançon est le moyen idéal de découvrir le riche patrimoine naturel et culturel de la région. Des vignobles jurassiens et bourguignons aux Alpes, en passant par les contreforts des Vosges ou du Jura, les grands espaces du Haut-Doubs, la nature préservée de Haute-Saône, les sites de Vouglans, Chalain, Settons, ou de Saint-Point, les sources du Doubs, du Lison et de la Loue, les cascades du Hérisson, des Tufs, ou du Saut du Doubs, vous n'aurez que l'embarras du choix, une fois à bord de votre campervan WeVan.

Au-delà de vos escapades en milieu naturel, c'est aussi la solution parfaite pour rayonner et profiter du somptueux patrimoine culturel et historique de la région Bourgogne Franche-Comté. Votre van aménagé vous conduira tout confort de cités de caractère en villages classés, des Hospices de Beaune à la Citadelle de Besançon, en passant par les Salines Royales d’Arc-et-Senans, le Fort Saint-Antoine, l’Abbaye de Cluny voire le château de Guédelon.

Découvrez de nouveaux horizons : ceux que vous aurez vous-même choisis !

Agrémenté des accessoires (porte-vélo, barres de toit, etc...), vous aurez tout loisir d'embarquer votre matériel de randonnée, de VTT, de parapente, de ski ou encore de canoë à bord de votre van , pour profiter à fond d'une nature presque infinie.

Un p'tit dej' dans une cuisine comme nulle part ailleurs 🤩

WeVan Besançon

Spécialiste de la location de campervans et vans aménagés depuis plus de 10 ans

Votre agence WeVan de location de vans aménagés à Besançon se fera un plaisir de vous accompagner pour préparer votre prochain road-trip en van pensé pour vos envies.

Le site internet de WeVan Besançon

🎁 votre séjour en campervan WeVan à gagner Coté Jeu 🎁

Tentez votre chance sur France Bleu Besançon , du lundi au vendredi de cette semaine, dans Côté Jeu, 11h/12h

3 questions pour un quiz de 5/10/15 points, avant "Le + ou -" pour capitaliser davantage de points.

Si vous l'emportez, vous vous qualifiez pour le tirage du vendredi : 1 chance sur 5 de décrocher ce merveilleux road-trip sous forme d'une carte cadeau WeVan location campervan d'une valeur de 300€ (ne comporte pas les frais de carburant) valable jusqu'au 31 décembre 2023 sauf période du 14 juillet au 15 août (période dédiée aux locations plus longues).

Bonne chance ! 🍀🤞🏻