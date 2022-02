Votre tablette Samsung Galaxy Tab A7 est à gagner lors de la finale du dimanche 6 mars !

Faire de belles photos, regarder des films, lire un eBook sur un écran plus grand et plus confortable que celui d'un smartphone : voici quelques-unes des nombreuses activités réalisables avec la Tablette Samsung Tab A7 qui est à gagner lors de la finale du 5/5 du dimanche 6 mars !

Pour regarder un film ou un épisode de votre série préférée, vous cherchez un écran confortable et grand, n'est-ce pas ? Idem pour prendre de superbes clichés et les admirer, jouer à vos jeux favoris ou pour lire le dernier best-seller du moment.

Bonne nouvelle ! Tout cela est possible avec le concentré de technologies qu'est la tablette Samsung Galaxy Tab A7 ! Et ça tombe bien, car c'est exactement ce modèle que l'on offrira au gagnant de la finale du 5/5 du dimanche 6 mars !

Un "monstre" de puissance !

Tablette premium imaginée par les équipes de Samsung, la Galaxy Tab A7 saura répondre aux exigences de tout le monde : du néophyte senior voulant vérifier ses comptes en ligne au trentenaire addict des plateformes de SVOD, en passant par le gamer nomade.

Côté caractéristiques, la tablette offerte cette semaine dans la finale du 5/5, bénéficie de huit cœurs, d'un processeur puissant et de 32 Go de stockage extensible par MicroSD. Côté image, la tablette dispose d'un bel écran de 10.4'' d'une résolution de 2000 x 1200 pixels. Côté son, la tablette bénéficie d'haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Autant vous dire que les plus cinéphiles et les plus audiophiles seront gâtés, tout comme les gens voulant rapidité et puissance pour faire fonctionner leurs applications et leurs jeux... D'autant plus que la batterie permet d'avoir une autonomie de près d'une journée !

Pour tenter votre chance...

Pour gagner, c'est simple : il suffit de jouer à Circuit Bleu, Côté Jeu du lundi au vendredi. Chaque gagnant quotidien fera ensuite partie du jeu final qui aura lieu le dimanche du 6 mars : le grand gagnant repartira avec la tablette...

Si vous avez envie de tenter votre chance, il vous suffit de nous contacter au 0.809.400.500 (prix d'un appel local), dès 11h ce lundi et ce, jusqu'à vendredi !

Bonne chance !