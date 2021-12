Votre week-end en amoureux au Royal Hôtel Champagne de Champillon, à gagner sur votre France Bleu !

En plein hiver, le magnifique environnement du somptueux Royal Champagne Hôtel et Spa de Champillon

Au cœur du vignoble champenois, le Royal Champagne Hôtel & Spa est un endroit merveilleux, presque féérique.

Un lieu d'exception

Se rendre au Royal Champagne Hôtel & Spa de Champillon, c'est la garantie d'un moment gastronomique au Bellevue, un moment de grâce sur la terrasse en admirant le vignoble champenois en contrebas ou, encore, un plaisir de détente au spa... sans parler du confort douillet des chambres proposées par cet établissement premium.

Le Spa, atypique lui aussi - © Royal Champagne Hôtel & Spa

Au Royal Champagne Hôtel & Spa, le maître-mot pourrait être le plaisir. Le plaisir des yeux, autant pour admirer le vignoble champenois depuis la terrasse que pour découvrir les plats proposés par le restaurant bistronomique le Bellevue. Le plaisir de la détente, avec le spa mis à disposition et les chambres si douillettes et confortables que vous aurez du mal à les quitter. Mais également le plaisir du calme, tellement olympien que vous n'entendrez que le bruissement de l'eau de la piscine extérieure et les oiseaux siffler dans les vignes...

Même les espaces communs tels que le salon Fines Bulles, est un endroit atypique que vous ne voudrez plus quitter une fois découvert.

Le Salon Fines Bulles, qui permet de déguster champagnes, vins fins et boissons diverses, le tout dans un calme total - © Royal Champagne Hôtel & Spa

Pour célébrer Noël et la fin d'année comme il se doit, le Royal Champagne Hôtel & Spa et France Bleu Champagne-Ardenne vous proposent de gagner votre week-end en amoureux lors de la finale de Noël, ce samedi 25 décembre.

La terrasse du restaurant, qui bénéficie d'une vue panoramique sur le vignoble champenois - © Royal Champagne Hôtel & Spa

Le week-end comprend : une nuit en junior, suite panoramique sur les vignes, le petit déjeuner servi au restaurant le Bellevue (ou dans la chambre) et un dîner au restaurant bistronomique le Bellevue.

Comment participer ?

Chaque gagnant quotidien de Côté Jeu sera présélectionné pour la finale de Noël qui aura donc lieu ce samedi 5 décembre !

Toute cette semaine, composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) et tentez de remporter votre sélection à Côté Jeu.

Bonne chance à tous et par avance, passez de joyeuses fêtes de Noël !