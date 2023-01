🎁🎁 Votre week-end premium de 2 nuitées pour 14 personnes au Gîte Des Amis, à Beaumotte-Aubertans (70)

Le Gßte des Amis : un équipement complet, de l'intérieur à l'extérieur, du billard au barbecue

Un gĂźte tout Ă©quipĂ© et grande capacitĂ© entre Vesoul et Besançon 😊👌

Au cƓur d’une forĂȘt de 800 hectares, dans le village de Beaumotte-Aubertans, Le GĂźte des Amis est une maison indĂ©pendante de 340m2 toute Ă©quipĂ©e pour 14 personnes accompagnĂ© d’un espace bien-ĂȘtre de 75m2 sur un terrain de 980m2 avec une jolie verdure.

Partagez, amusez-vous, dans la détente et la convivialité garanties, grùce à l'environnement et au niveau d'équipement du Gßte des Amis .

Au rez-de-chaussée, un sublime séjour ouvert à la décoration colorée et naturelle, une cuisine intégrée, une belle salle de réception avec grande table en bois conviviale, un salon avec billard et canapés. Une étagÚre de jeux de sociétés est mise à votre disposition. Une chambre avec 2 lits simples jumelables. Une salle de bain avec toilettes séparées. Puis espace détente, grande piscine intérieure chauffée, un sauna et sur la terrasse un ŸJacuzzi avec barbecue et table de terrasse.

À l’étage, 3 chambres individuelles dont 2 avec deux lits simples jumelables et une avec un lit double. Une salle d’eau avec toilettes. Une salle repos avec babyfoot, mini bar et salle de projection. Un dortoir de 6 lits simples avec salle d’eau et toilettes sĂ©parĂ©es.

Comptez également sur les places de parking avec la possibilité de recharge électrique et/ou stockage vélos ou autres !

La chambre Marie, parmi les chambres indépendantes du gßte 14 convives !

Espace dĂ©tente entiĂšrement privatif đŸ€©đŸ˜Ž

Espace entiÚrement privatif, accessible 24h/24 et 7j/7 avec douches incluses, l'espace détente comporte une piscine intérieure de 30m2 et 1.20m de profondeur, chauffée toute l'année à 29°c, avec sauna et douche incluse. Un ŸJacuzzi abrité 6 personnes est également à votre disposition sur la terrasse.

Les alentours, de la porte du güte aux villages voisins 👍

Pour compléter l'offre et ne manquer d'absolument rien, terrain de foot et autre terrain de pétanque / Molky / Hit&Shot sont également disponibles à quelques mÚtres seulement du Gßte des Amis  !

Au cƓur de la VallĂ©e de l’Ognon – territoire riche de son histoire et d'architecture – le GĂźte des Amis  s'inscrit aussi dans un environnement idĂ©al pour les sorties, dĂ©couvertes, loisirs ou escapades...

Les proches alentours abritent micro-brasserie, parc animalier, base nautique, bases de loisirs, anciennes forges à visiter, villages classés et autres monuments historiques, musées, voies vertes et nombreux sentiers VTT.

À vous le sĂ©jour au GĂźte des Amis, pour 14 personnes (couples, amis, famille, ...) pour 3 jours et 2 nuitĂ©es de pur bonheur, accueillis par Emmanuelle et Raymond đŸ€©đŸŽđŸ˜

En terrasse ou à l'intérieur, le bonheur de moments partagés autour de la table