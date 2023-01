Vous aimez votre ville ? Venez le dire et remportez la Tour Eiffel (ou presque)

Dès ce lundi 9 janvier, France Bleu Paris part à la rencontre des villes que vous avez plébiscitées pour sa grande opération " La commune où il fait bon vivre en Île-de-France ". Tous les jours, entre 16h et 18h, découvrez l'une des communes retenues et votez pour celle qui vous inspire le plus.

Pour parfaire l'événement, vous avez un grand rôle à jouer. Tous les matins, dès 6h, venez déclarez votre amour pour la ville de votre choix et participez à notre grand tirage... En jeu : votre réplique de la Tour Eiffel en Lego !

La Boîte de Lego Icons Tour Eiffel - Lego

D'une valeur de plus de 600€, cette reproduction fidèle de 10.001 pièces, haute d'un mètre 49, fait partie de la série "Icons" de la célèbre marque aux briques. Surmontée du drapeau français et avec une réplique des ascenseurs sur la partie supérieure, c'est un véritable hommage à cette icône française.

Comment gagner ?

Appelez nous dès lundi au 01.42.30.10.10 et venez nous déclarer votre amour pour votre ville, vous remporterez alors votre sélection pour notre grand tirage et serez une brique plus près de remporter votre propre exemplaire du Lego Icons Tour Eiffel !