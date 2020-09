Vu sur le web - Tour de France 2020 - Le Jeu Officiel

Le weekend dans « Vu sur le web » avec Francis Létocart on vous propose une application à télécharger. Aujourd'hui présentation du jeu officiel du Tour de France.

Dès demain ça sera la dernière semaine du Tour de France 2020. Mais pour prolonger le plaisir voici Tour de France 2020 – Le Jeu Officiel.

Dirigez votre équipe de coureurs et menez-les jusqu’à la victoire finale sur les Champs-Elysées. Pas besoin d’être un coureur confirmé pour y jouer. La passion suffit.

Dans ce jeu « Michael » votre directeur sportif virtuel vous apprend les bases. Ensuite vous êtes seul en selle pour prendre les bonnes décisions et gérez votre carrière. Avec l’expérience vous pourrez acquérir des bonus pour améliorer les performances de vos coureurs. A vous d’attaquer, de tenter une échapper, de gérer l’effort collectif.

On retrouve aussi les mêmes objectifs qu’en réel : le temps au classement final, les points pour le maillot à pois et le maillot vert.

Par contre ce n’est pas une simulation sportive à proprement parlé. C’est une adaptation. En effet les courses sont en 2D, plus simple pour fonctionner sur les téléphones moins performants. Les étapes ne sont pas en temps-réel. Alors pas besoin d’une après-midi entière enfiler le maillot jaune. C’est à la fois un jeu de management sportif et un jeu de course avec stratégie. Une connexion internet est nécessaire pour y jouer.

En plus de la grande boucle, d’autres course sont aussi disponibles … le Critérium du Dauphiné, la Vuelta, Paris-Roubaix etc. Elles sont sous licence officielle.

Tour de France 2020 – Le Jeu Officiel est disponible gratuitement sur téléphones et tablettes à télécharger via Google Play et l’App Store.

Et bien sûr France Bleu est radio officielle du Tour de France.