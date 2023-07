Walygator vous connaissez ? Et si vous y faisiez une petite virée en famille grâce au " Quizz de l'été "

Du 3 au 7 juillet, tentez de remporter une journée en famille au parc Walygator

Situé au cœur de la Lorraine, ce parc familial vous accueille dans un cadre naturel et agréable.

Petits et grands trouveront leur bonheur avec des attractions adaptés à tous. Mordus de sensations, ou pas, vous aurez l'embarras du choix !

France Bleu Belfort Montbéliard vous invite donc à partager des moments inoubliables en famille.

Pour participer, c'est très simple...

Tous les jours entre 11 h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Quizz de l'été ". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Nenni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera 4 entrées pour ce superbe parc d'attractions.

Allez, allez, tentez votre chance !