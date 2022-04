Gagnez votre Week-End détente à la Closerie de Baneuil près de Bergerac avec France Bleu Périgord

Gagnez avec France Bleu Périgord une nuitée à 2 dans l'ancienne Closerie du Château de Baneuil avec SPA, petit-déjeuner et cadeau de bienvenue avec un diner au restaurant le Dékalé à St Capraise de Lalinde. Un cadeau d'une valeur de 260 €.

Un séjour de détente dans un cadre idyllique. Une nuit à La Closerie de Baneuil près. de Lalinde et Bergerac. Une nuit dans une suite avec cadeau de bienvenue, SPA, possibilité de profiter de la piscine chauffée de l'établissement et dîner au restaurant Le Décalé à St Capraise de Lalinde. Vous vous en souviendrez. Un cadeau d'une valeur de 260 € à gagner sur France Bleu Périgord.

Un SPA à la Closerie de Baneuil - La Closerie de Baneuil

Vivez une expérience hors du temps à la Closerie médiévale de Baneuil située à 16 km de Bergerac. Entre la cité de Cyrano et Sarlat, découvrez ce lieu fait de plaisir, de sérénité et de détente absolue. Un petit déjeuner très gourmand vous attend après une nuit de repos dans une des suites de la Closerie avec Spa, cadeau de bienvenue et accès à la piscine chauffée.

La Closerie de Baneuil vue du ciel - La Closerie de Baneuil

A la frontière du Périgord noir et du Périgord pourpre, la Closerie de Baneuil offre à ses visiteurs un cadre et une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. Le restaurant Le Dékalé à St Capraise de Lalinde vous propose un dîner dans une ambiance douillette qui permet aux clients de se détendre. La cuisine du terroir et de saison est au rendez-vous.

Le restaurant "Le Dékalé" à St Capraise de Lalinde - Restaurant Le Dékalé

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour... Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Séjour à utiliser en juin, septembre ou octobre 2022 (réservation obligatoire en fonction des disponibilités).