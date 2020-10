A 21h c'est ... déco intérieure

Pour vous occuper ce dimanche soir après le couvre-feu, on vous propose un peu de rangement à la maison avec notre organisatrice d'intérieur. Une entrée plus pratique et mieux aménagée. Même le cabanon de jardin a besoin d'un ménage d'automne. Conseils simples aussi à quelques jours d'Halloween.

Mettez un petit banc à l'entrée pour faire vos lacets. Et placez des porte-manteaux à hauteur des enfants. Armelle Gougnaud-Delaunay.

Elle a fait des études à Albi et Montauban. Notre Home Organiser habite tout près de Toulouse, à Blagnac, et elle a plein d'idées pour repenser notre maison. Armelle Gougnaud-Delaunay était l'invitée d'Alban Forlot cette semaine dans La Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie.

Dans le jardin on va tout vider et trier le cabanon pour aller à la déchèterie ou faire des dons. Avec un regard neuf, visualisez les outils et les zones qui peuvent stocker ceci ou cela. Gagnez de la place en posant des éléments au mur. Vérifiez si le matériel est en bon état. Placez les produits en hauteur pour plus de sécurité. Nettoyez la plancha et recouvrez-la d'une bâche pour l'été prochain.

Armelle Gougnaud-Delaunay © Radio France - Alban Forlot

A l'entrée de la maison, c'est pratique

L'idée c'est d'avoir une zone pour suspendre les manteaux, les parapluies. Fixez des caisses de vin au mur pour y placer les chaussures. Une petite étagère pour y poser les clefs, les téléphones et autres lunettes. Il faut pouvoir nettoyer facilement.

Rayon maison chez Truffaut © Radio France - Alban Forlot

Nettoyage facile avec les produits de grand-mères

Guillaume Adam est le jardinier de France Bleu Occitanie. Cette semaine il nous a parlé de la sensibilité écolo des jardiniers. Dans son magasin du centre-ville de Toulouse, petite halte dans le rayon des produits ménagers avec une tendance : retour au naturel.

Vinaigre, bicarbonate de soude, vous n'avez pas attendu pour utiliser ces produits mais certains citadins retrouvent des produits de base.

Guillaume Adam © Radio France - Alban Forlot

C'est le temps des citrouilles

Halloween approche à grands pas. Certaines manifestations s'annulent dans la région en raison des mesures sanitaires, mais quoi de plus sympathique que de décorer sa maison avec les enfants. Monstres, toiles d'araignées et autres citrouilles sont quelques éléments de décor pour créer la peur et l'amusement en même temps.

Halloween c'est le 31/10.

Halloween à la maison © Getty

Petites astuces pour creuser la citrouilles

Ouvrez le haut de la citrouille, videz le contenu et prenez des outils propres pour retarder le pourrissement des chairs. Vidéo ici. N'oubliez pas les masques pour aller demander des bonbons cette année.