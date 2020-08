Aménagez votre intérieur en cette rentrée à moindre coût

Chaque année, c'est la même rengaine beaucoup emménage dans un nouveau logement et doivent s'équiper avec des meubles, mais avec la crise sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat il est parfois compliqué de s'équiper. Dans ce cas, vous pouvez vous équiper avec les meubles d'Adour Ressourcerie.

Installée depuis plus d'un an, Adour Ressourcerie vous propose tout au long de l'année des meubles remis en l'état. Située à Morlaàs au 5 rue des Bruyères, la structure vous reçoit pour récupérer tout ce dont vous ne vous servez plus. Le principe est simple, les objets que vous donnez à l'association fonctionnels ou non sont récupérés par la structure et sont remis à neuf pour être revendus moins cher qu'un produit neuf. Si les objets ne sont pas réparables, ils peuvent être démontés et peuvent servir à fabriquer d'autres produits ( autres que leurs fonctions initiales, ou dans le cas échéant être recyclés. Les objets sont retravaillés et bénéficient le plus souvent d'une nouvelle vie grâce aux salariés de la structure. Pour la rentrée et alors que la crise sanitaire a impacté notre porte monnaie, la structure vous permet de vous équiper en mobilier, en électroménagers, mais aussi en textile à moindre coût. Cette alternative aux produits neufs peut permettre à tout le monde de bénéficier d'objets de qualité, mais aussi de réduire notre impact sur l'environnement.

Parmi les électroménagers présents à la ressourcerie de Morlaàs : des télévisions, des fours, des lave-linges ou encore des téléviseurs. La ressourcerie vous accueille du Mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour venir faire quelques affaires ou tout simplement déposer les affaires qui ne vous servent plus. Pour les produits encombrant, Adour Ressourcerie se propose de venir les chercher directement chez vous. Pour cela contacter les au 05.59.02.07.26

Une démarche pour l'emploi

Adour Ressourcerie n'est pas une association comme les autres, ici ce sont des personnes en réinsertion professionnelle qui travaillent et retravaillent les meubles déposés par vos soins. Les employés sont des personnes qui s'engagent pour une à deux année et qui vont apprendre à travailler en équipe, dans un cadre défini et en respectant des consignes. Beaucoup de ceux qui sont sortis de cette structure occupent aujourd'hui des postes à responsabilités, tels que surveillant pénitentiaire, policier, jardinier mais aussi cuisinier.