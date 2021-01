Bravo les femmes - VinnyFreez, des doudous uniques au Frèche !

Vinny est une douce rêveuse qui, avec sensibilité et créativité, crée de ses petits mains de fée, des doudous principalement ... mais pas que !

Toujours garder son âme d’enfant

Vinny est une grande enfant avec un cœur plein de douceur qu’elle met à profit dans chacune de ses créations. Son plaisir ? Réaliser le rêve des gens, des enfants et des grands enfants. Ce qui fait qu’on peut dessiner un doudou idéal et lui demander de nous le réaliser pour de vrai. Vous l’aurez compris, VinnyFreez c’est de la couture sur-mesure avec un seul credo “Chaque personne est unique. Et chacun mérite une création unique.”

Un esprit zéro-déchet

L'esprit "zéro déchet" chez VinnyFreez ne s'exprime pas seulement dans la confection de produits lavables et réutilisables, comme les serviettes de table ou les débarbouillettes. C'est aussi la recherche de matériaux de qualité pour créer, entre autres, des sacs à dos ou cartables qui dureront des années. C'est encore et surtout ne rien jeter de ces précieuses matières pour transformer jusqu'au dernier morceau, en porte clés original et unique ... Ces derniers sont un vrai symbole de son art de vivre : son engagement pour le durable et l'avenir, prenant les traits d'un petit animal trop craquant à adopter, facile à offrir, et plaisant à trimbaler partout. Autant d'amour, de passion et de liberté que dans un gros doudou, concentré dans un petit bout.

Les portes-clés zéro déchets de VinnyFreez

Retrouvez toute son histoire ici :

