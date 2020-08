Carine Michelon détourne les objets, la décoration c'est son truc !

Retrouvez "Unis Vers L’art", des ateliers de loisirs créatifs et des créations, des décorations artisanales de Carine Michelon à Charbuy et Auxerre.

Unis Vers L'art propose des ateliers de loisirs créatifs dans le village de Charbuy ; et à Auxerre, dans sa boutique, des ateliers et la vente de décorations artisanales. Vente également possible en ligne sur le site internet.

Le goût des belles choses, celles qui sont faites à la main, celles qu'on invente à partir d'un objet, d'une matière, c'est une affaire qui remonte pour elle à l'enfance.

Carine Michelon partage son savoir faire avec les débutants et les plus confirmés dans le domaine des loisirs créatifs lors de stages qu'elle met en place régulièrement, abonnez-vous à sa page Facebook pour être tenus informés.

Les Coordonnées :

Boutique au 28 Rue Fécauderie, 89000 Auxerre

Téléphone : 06 60 06 90 56

https://unisverslart.fr/