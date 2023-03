Ce jeune breton est Médaille d’or Bretagne soudure, Marvin a de l'ambition.

Au lendemain de la journée de l'artisanat sur France Bleu, on ne pouvait pas passer à côté d'un jeune champion. Oui l'artisanat, c'est de la compèt. Ce que vous connaissiez sous le nom des olympiades des métiers, c'est la compétition appelée désormais Word Skills. Des centaines de métiers sont représentés dont la soudure. Médaille d'or de la soudure en Bretagne, le jeune Marvin le Gall vit près de Lannion et a de l'or entre les mains. Et quelle ambition, vous allez l'entendre, ça fait plaisir à entendre.

Marvin poursuivra la compétition et tentera de décrocher une médaille nationale aux épreuves de Lyon en septembre prochain.

Marvin le Gall en pleine soudure - Marvin le Gall