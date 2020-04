Fait maison avec les moyens du bord pour les fêtes de Pâques : La Cocotte de Pâques en papier

Avec France Bleu retrouvez de quoi vous occuper pendant la période de confinement. Pour Pâques voici une belle idée décorative à réaliser avec les enfants pour passer le temps et surtout égayer votre intèrieur pour Pâques.

Matériel :

1 Feuille blanche

Feutres ou crayons de couleur

Ciseaux

Colle

Crayon à papier

Règle

Matériel pour la cocotte de Pâques en papier © Radio France - Ainhoa Altuna

Première étape :

Sur la feuille blanche, à l’aide du crayon à papier et de la règle, dessiner quatre bandes de 20 cm de long et d’1,5 cm de large. Et à côté, dessiner quatre autres bandes de 15 cm de long et d’1,5 cm de large.

Grandes et petites bandes © Radio France - Ainhoa Altuna

Deuxième étape :

Colorier les quatre grandes bandes de couleur orange et les quatre plus petites bandes en jaune.

Pour toutes les bandes, penser à colorier des deux côtés du papier, recto et verso.

Bandes coloriées © Radio France - Ainhoa Altuna

Troisième étape :

Découper les bandes

Bandes découpées © Radio France - Ainhoa Altuna

Quatrième étape :

S’occuper d’abord des grandes bandes.

Coller deux bandes en les plaçant en forme de croix.

Une fois la croix collée, coller les deux autres bandes toujours sur la partie du milieu de manière à former un flocon de neige avec les grandes bandes.

Laisser la colle sécher pendant ce temps, faire la même chose avec les plus petites bandes.

Flocons formés par les bandes © Radio France - Ainhoa Altuna

Cinquième étape :

Prendre le flocon formé par les grandes bandes et coller ensemble les extrémités de chacune des bandes. On voit rapidement une boule se former. Cette boule sera le corps de la poule.

Laisser sécher cette boule et faire la même chose avec le flocon de petites bandes. Les plus petites bandes vont former une plus petite boule qui fera la tête de la cocotte.

Boules pour tête et corps de la cocotte de Pâques © Radio France - Ainhoa Altuna

Sixième étape :

Coller les deux boules l’une sur l’autre.

Corps et tête de la cocotte de Pâques © Radio France - Ainhoa Altuna

Septième étape :

Prendre les chutes de papiers et y dessiner une crête rouge et deux triangles de tailles différents rouges aussi qui feront le bec.

Découper le tout.

Crête et bec de la cocotte de Pâques © Radio France - Ainhoa Altuna

Coller les deux triangles sur une des bandes de la tête de la cocotte.

Coller ensuite la crête sur le haut de la tête.

Dessiner ensuite les yeux de chaque côté du bec à l'aide d'un feutre noir.

Cocotte de Pâques en papier © Radio France - Ainhoa Altuna

Voilà votre cocotte est terminée, il ne reste plus qu’à remplir son corps de petits œufs en chocolats et il faudra de la patience pour attendre dimanche pour les manger !!