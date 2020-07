Comment éliminer les nuisibles chez soi ?

Vous avez peut-être eu affaire à un nid de frelons dans votre maison ou dans vos combles, ou encore une invasion de fourmis, de cafards, de punaises de lit ou encore de mouches. Pour éliminer ces nuisibles, Justin Borkoltz et son entreprise interviennent. Pour France Bleu, il nous dit quoi faire.

Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous et de voir une invasion de mouche ou pire de voir qu'un nid de frelons a installé son domicile dans votre maison ? Pour lutter contre les différents nuisibles pouvant s'inviter chez vous, Justin Borkoltz et son entreprise interviennent pour éliminer ceux qui vous gâchent la vie. Il est important avant de vous attaquer à votre ennemi de savoir comment celui-ci s'est retrouvé chez vous, pour ne pas qu'il revienne. Les loirs par exemple arrivent à s'infiltrer dans votre demeure en passant par les cheminées ou par les tuiles de votre maison. Une fois la maison atteinte, ils vont se développer et proliférer dans votre habitat. Avant d'éradiquer le problème, soyez sur que la menace ne pourra pas revenir.

Comment lutter contre les différents nuisibles ?

Justin Borkoltz, vous explique comment ne plus avoir de fourmis chez soi Copier

Peut-être avez-vous déjà été envahi par des souris, ce qui n'est pas très agréable. Pour vous débarrasser des rongeurs, essayez d'utiliser de la litière de chat usagée dans les endroits ou des souris ont été observées. L'odeur forte de l'urine devrait repousser les souris et les faire partir de votre domicile. Vous pouvez aussi utiliser des tapettes à souris pour vous débarrasser de ces nuisibles, ou encore un appareil à ultrasons qui diffusera des sons inaudibles pour l'homme mais que les rongeurs percevront. Le bruit strident et désagréable fera fuir les nuisibles de chez vous.

L'ennemi de vos vêtements reste sans nul doute la mite. Pour ne pas vous retrouver avec des trous dans tous vos textiles, utilisez des peaux d'oranges et des clous de girofles que vous disposerez dans vos placards. Vous pouvez aussi utiliser du savon de Marseille pour éliminer les mites de votre habitat.

Si vous êtes victime d'une invasion de fourmis n'hésitez pas à déposer du vinaigre blanc avec du basilic à l'endroit ou vous avez observé les fourmis pour les faire fuir. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau très chaude pour inonder la fourmilière.