On le sait, l'obsolescence programmée est un fléau pour notre planète mais aussi pour notre porte monnaie. Pour nous faire consommer plus, de nombreux constructeurs limitent la durée de vie de nos objets. Les produits électroniques que l'on achète de nos jours ont une durée de vie bien moindre qu'il y a quelques années. Pour exemple un ordinateur que l'on utilisait pendant 10 ans il y a quelques années, celui-ci n'aurait plus qu'une durée de vie de 5 ans en 2020, ce qui oblige l'utilisateur à se débarrasser rapidement du produit et surtout d'en acheter un nouveau.

Recycleco a pour but de récupérer tous les produits électroniques que vous avez chez vous et qui ne fonctionnent plus pour les réparer et les remettre en usage. Si la réparation est impossible, les équipes de Thomas Munoz recyclent les composants des différents produits. Recycleco permet aussi de s'équiper en électroménager remis en état à moindre coût. L'objectif, limiter les déchets et redonner une durée de vie plus longue à nos objets électroniques. Si vous souhaitez joindre son entreprise : 05 59 33 26 46

Comment entretenir ses appareils électroménagers ?

Thomas Munoz nous explique comment réparer son grille pain Copier

Pendant le confinement nos appareils électroménagers ont été mis à rude épreuve. Les lave-vaisselles et les lave-linges ont tourné beaucoup plus que d'habitude. Il est important de prendre soin d'eux avec des gestes simples. N'hésitez pas à détartrer vos appareils, cela ne vous coûtera que quelques minutes mais vous permettra de conserver votre lave linge ou votre lave vaisselle plus longtemps.

N'hésitez pas à faire tourner votre lave-vaisselle ou votre lave linge avec 1 litre de vinaigre blanc. Cela permettra de détartrer votre machine. Il est important de rappeler qu'une machine détartrée consommera beaucoup moins d'énergie et donc vous fera faire des économies.

Autres appareils qui souffrent avec la venue de l'été, le givre dans nos frigos ou congélateurs. Avec notre climat, le joint de nos appareils se détend ce qui permet à l'humidité ambiante de rentrer dans l'appareil. Cela va créer une couche de glace dans votre congélateur, ou des gouttes d'eau dans votre frigo. Si vous avez la possibilité de retirer le joint de votre frigo, n'hésitez pas à le faire pour augmenter la durée de vie de vos appareils.