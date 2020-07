Comment entretenir ses outils au quotidien ?

Nombreux sont ceux s'étant mis ou remis au bricolage et au jardinage depuis le confinement. Même si ce passe-temps peut vraiment prendre aux tripes, il est important de prendre soin de ses outils et de les réviser le maximum possible. Si vous avez une tondeuse à gazon, ne laissez jamais de carburant dans celle-ci. Le fait de laisser du carburant pourrait encrasser les tuyaux de votre machine qui aurait du mal à fonctionner. Il est important de rappeler que l'essence ne peut être stocker plus de 3 semaines, sinon celle-ci se désagrège et peut endommager votre moteur et ses composants. Pour ce qui est des lames, il est important de penser à les aiguiser régulièrement pour garantir une meilleure coupe et assurer une plus longue vie au moteur qui n'aura pas besoin de monter en régime pour tondre la pelouse.

Pour les tailles haies, ou les tronçonneuses il est important de mettre de l'huile et du lubrifiant pour assurer une durée de vie optimale à votre appareil. En effet quand le moteur monte dans les tours, il est possible que l'appareil surchauffe ce qui peut créer des dégâts sur votre appareil. Pensez aussi à aiguiser la chaîne de votre tronçonneuse avec un affûteur pour garantir encore une fois une coupe correcte. Attention toutefois à faire l'entretien machine éteinte pour ne pas vous blesser. Il est fortement recommandé d'utiliser des gants pour manipuler ces machines.

Nos appareils à l'heure de l'été

Thomas Munoz de recycl'éco aide notre auditrice avec son four Copier

Les lave-vaisselles et les lave-linges ont tourné beaucoup plus que d'habitude avec le confinement. Il est important de prendre soin d'eux avec des gestes simples. N'hésitez pas à détartrer vos appareils, cela ne vous coûtera que quelques minutes mais vous permettra de conserver votre lave linge ou votre lave vaisselle plus longtemps.

N'hésitez pas à faire tourner votre lave-vaisselle ou votre lave linge avec 1 litre de vinaigre blanc. Cela permettra de détartrer votre machine. Il est important de rappeler qu'une machine détartrée consommera beaucoup moins d'énergie et donc vous fera faire des économies.

Autres appareils qui souffrent pendant l'été, le givre dans nos frigos ou congélateurs. Avec notre climat, le joint de nos appareils se détend ce qui permet à l'humidité ambiante de rentrer dans l'appareil. Cela va créer une couche de glace dans votre congélateur, ou des gouttes d'eau dans votre frigo. Si vous avez la possibilité de retirer le joint de votre frigo, n'hésitez pas à le faire pour augmenter la durée de vie de vos appareils.