Comment isoler sa maison sans surprise ?

Chaque année, de plus en plus de français ont recours aux travaux de rénovation dans leur appartement ou leur maison pour faire baisser les factures mais aussi pour avoir une meilleure qualité de vie. L'espace info énergie de Pau et de Tarbes vous conseillent sur les travaux à effectuer.

Frédéric Gomy de l'Espace info énergie alerte sur les travaux d'isolation à 1€ Copier

De plus en plus de français ont recours aux travaux de rénovation énergétique pour faire baisser les factures et assurer un meilleur confort à la maison. De nombreux travaux sont possibles pour faire baisser la facture énergétique de chez vous, comme le remplacement de vos fenêtres, de votre chaudière, ou encore l'isolation de votre maison. Avant de faire des travaux, n'hésitez pas à rencontrer l'espace info énergie le plus proche de chez vous pour réaliser vos travaux. Il est important de faire attention et de se renseigner avant de faire des travaux d'énergie. Au-delà de la simple sensibilisation, les conseillers des espaces info-énergie ont pour mission de conseiller et d’apporter des solutions aux particuliers pour :

Maîtriser leur consommation d’énergie : isolation, chauffage, climatisation, éclairage, etc.

Réaliser des évaluations de la consommation énergétique des logements. Ils vous diront précisément la consommation d'énergie que vous utilisez dans votre logement et vous diront comment faire pour réduire votre consommation d'énergie.

Faciliter le passage à l’acte dans la réalisation de travaux énergétiques, en vous proposant des aides financières pour les réaliser.

Se tourner vers les énergies renouvelables : le solaire, la géothermie. La encore des solutions de financement existent pour vous aider dans vos projets.

La prime énergie est là pour vous

La prime énergie vous permet de payer certaines dépenses pour faire des économies d'énergie. Attention cette prime ne peut être demandée que jusqu'au 31 décembre prochain. Les travaux devront êtres réalisés par des professionnels reconnus pour pouvoir bénéficier des aides. Pour l'attribution de la prime énergie vos revenus ainsi que ceux de l'ensemble des personnes occupant le logement sont pris en compte. Attention malgré tout ces revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources classé en 2 catégories :

Ménage en situation de précarité énergétique (ménage aux ressources modestes)

Ménage en situation de très grande précarité énergétique (ménage aux ressources très modestes)

Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner sur ces démarches en contactant l'espace info énergie par téléphone au 05 59 14 60 64.