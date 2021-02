Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2021

Ouvert à tous les jardiniers, majeurs et résidant en Franche Comté, le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2021 récompensera les passionnés cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif pour le besoin personnel et/ou familial.

Le concours se décline en 3 catégories :

- Le Grand Prix  du Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers

- Le Grand Prix des Jardins des Enfants

- Le Grand Prix de Mon Premier Potager

- Le Grand Prix des Jardins Collectifs (jardins partagés, jardins familiaux, ...)

Après les efforts, la récolte ! © Getty - Dougal Waters

Un concours ouvert à tous : à chacun sa catégorie !

Que votre potager soit énorme, comme dans les catalogues, vu à la télé, plutôt modeste, ou pourquoi pas insolite, improbable, en ville, à la campagne, sauvage, organisé, votre première tentative, un délire entre potes ou voisins, un jardin de partage en famille, avant tout une terre de transmission, installé dans des carrés, en plein air, couvert, voire indoor ou juste vraiment très conventionnel... Quelle qu'en soit la nature, tous vos potagers vont désormais trouver leur place dans nos différentes catégories !

Les critères observés par le jury pour le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers

-  Connaissance et diversité des plantes cultivées, combinaison des variétés en fonction de la saison, raisonnement et pertinence du choix des espèces et des variétés, association avec les fleurs utiles.

- Â Pratiques de jardinage

-  Esthétique : disposition du jardin potager dans le site, originalité du tracé, cultures associées (arbres fruitiers, etc... ), mariage des fleurs et des légumes, etc...

- Â Motivations et conceptions du jardinier

Les critères observés par le jury pour le Concours France Bleu Besançon de Mon Premier Potager

Les critères observés par le jury pour le Concours France Bleu Besançon des Jardins Collectifs

Les jardins partagés dits "Jardins de la Préfète", derrière l'église de Fresne-Saint-Mamès © Radio France - Dominique Parreaux

Les jardins partagés des Guyans Verts, au cœur de Guyans-Vennes

Comment participer ? C'est simple !

Pour vous inscrire, il vous faut préparer trois photos d'ensemble de votre potager, dessiner un plan d’ensemble de votre jardin potager dans son environnement (habitation ou centre collectif) et dessiner un plan du jardin potager en lui-même (dispositions des allées, bordures, plates-bandes, principales cultures, arbres fruitiers...).Ensuite, à vous de remplir le formulaire ci-dessous, pour vous inscrire ! Il est aussi possible de demander le dossier de candidature par courrier à France Bleu Besançon, 2 Place Granvelle, 25000 BESANÇON, et de le renvoyer complété à la même adresse.Votre candidature doit être envoyée avant le 30 juin 2020.

Le jardin potager : c'est le jardin de toutes les envies

Qu'il soit modeste... © Maxppp - Richard Villalon

... presque limite déco... © Getty - David Burton

... ou plus grand... © Getty - Stephane Ouzounoff

... sur une terrasse en ville... © Maxppp - Bruno Levesque

... derrière la maison... © Getty - Thanasis Zovoilis

... qu'il soit celui de premières expériences...

... voire de toute premières expériences !... © Maxppp - Anne-Sophie Bost

... qu'il soit indoor... © Maxppp - Arnaud Journois

... ou aussi terrain de tous les plaisirs de la vie...

Votre potager a des couleurs à défendre ! © Maxppp - Alexandre Marchi

Pour vous aider

Pour vous aider, vous pouvez aussi consulter le site des Jardins de la Terre, de Roland Motte, ou consulter la vidéo de notre Expert !

le jardin de Patrick, lauréat 2019 © Radio France - Roland Motte

Les cadeaux pour les lauréats

En somme, quels que soient vos cultures ou votre terrain, en ville ou à la campagne, depuis toujours ou tout récemment, appris dans les livres ou sur le tas, montrez-nous votre engagement et vos convictions !

Les meilleurs dossiers de candidature pourront également participer au Concours National des Jardins Potagers organisé par la Société Nationale d'Horticulture de France.

Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2020, le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers et ses récompenses, n'a qu'une ambition : souligner et féliciter les jardiniers de nature.

Et que le bineur gagne !