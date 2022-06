Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2022

Ouvert Ă partir du 19 mars 2022, Ă tous les jardiniers, majeurs – ou mineurs accompagnĂ©s d'un majeur – et rĂ©sidant en Franche ComtĂ©, le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2022 rĂ©compensera les passionnĂ©s cultivant eux-mĂȘmes un jardin potager privatif pour le besoin personnel et/ou familial.

Grands ou petits jardiniers : à vous de jouer ! © Getty - Catherine Delaye

Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers : c'est bientÎt le coup d'envoi ! Copier

Un concours sur mesure !

Vous jardinez depuis toujours ? Vous vous ĂȘtes dĂ©couvert la fibre tout rĂ©cemment ? Vous avez commencĂ© pour vos enfants ? Vous vous ĂȘtes improvisĂ© jardinier un peu par hasard ? Manger bon est devenu une deuxiĂšme nature ?

Quels que soient le genre, la taille, l'ambition ou le look de votre jardin potager, le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers vous concerne forcément !

Le concours vous récompensera du Grand Prix du Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers et d'autres prix et prix spéciaux selon le profil du jardin et/ou des jardiniers en herbe !

Jardins de ville ou des champs, jardins d'expérimentation des enfants, premier potager, jardins collectifs (partagés, familiaux, ...), jardins de tradition familiale, jardins de transmission, jardins révolutionnaires, jardins extras (et) ordinaires, tous les jardins potagers sont pris en compte et trouveront leur place dans le concours !

La rĂ©colte : l'un des bonheurs du jardin potager ! © Getty - Étienne Jeanneret

Un concours ouvert à tous : à chacun sa catégorie !

Que votre potager soit Ă©norme, comme dans les catalogues, vu Ă la tĂ©lĂ©, plutĂŽt modeste, ou pourquoi pas insolite, improbable, en ville, Ă la campagne, sauvage, organisĂ©, votre premiĂšre tentative, un dĂ©lire entre potes ou voisins, un jardin de partage en famille, un terrain de transmission, installĂ© dans des carrĂ©s, en plein air, couvert, voire indoor ou juste vraiment trĂšs conventionnel... Quelle qu'en soit la nature, tous vos potagers mĂ©ritent notre intĂ©rĂȘt !

Les critÚres observés par le jury pour le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers

-  Diversité des plantes cultivées et combinaison des variétés en fonction de la saison.

-  Pratiques de jardinage : au naturel, biodiversité, ...

-  Esthétique : disposition du jardin potager dans le site, originalité du tracé, cultures associées (arbres fruitiers), mariage des fleurs et des légumes, ...

-  Motivations : l'approche et le but du jardinage, la pédagogie, le partage des connaissances et la transmission de la passion.

Les jardins partagés, dits "Jardins de la PréfÚte", derriÚre l'église de Fresne-Saint-MamÚs (70) © Radio France - Dominique Parreaux

Les jardins partagĂ©s des Guyans-Verts, au cƓur de Guyans-Vennes (25)

Comment participer ? C'est simple !

Le concours est ouvert du samedi 19 mars 2022 au samedi 2 juillet 2022.

Pour vous inscrire – que ce soit en ligne via le module ci-dessous ou en version papier par courrier postal –, il vous faut impĂ©rativement prĂ©parer trois photos d'ensemble de votre potager l'annĂ©e en cours, et les joindre Ă votre dossier (numĂ©rique ou papier).

Pour votre inscription, de deux choses l'une :

1) En dĂ©matĂ©rialisĂ©Â : remplissez le formulaire ci-dessous. Votre candidature doit impĂ©rativement ĂȘtre validĂ©e et envoyĂ©e avant le 04 juillet 2022.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.  J'autorise GĂ©rer mes choix

2) Par courrier postal : demandez votre dossier de candidature à France Bleu Besançon, Concours Jardins Potagers, 2 place Granvelle, 25027 Besançon cedex (03-81-21-25-25).

Remplissez-le, sans oublier les trois photographies de l'annĂ©e en cours (sur support papier, cĂ©dĂ©rom ou clĂ© USB – supports non restituĂ©s –), en faisant figurer vos coordonnĂ©es complĂštes sur chacun des documents, et retournez-le avant le 4 juillet 2022 (cachet de la Poste faisant foi)

Le jardin potager : c'est le jardin de toutes les envies

Des jardins de toutes sortes - Dominique Parreaux

Des jardins en tous lieux

Des jardins de tous les plaisirs ou ambitions

Pour vous aider

Pour vous aider, vous pouvez aussi consulter le site de Roland Motte, ou écouter chaque samedi son Conseil Jardin Potager ! Roland Motte, notre expert jardin au naturel, est votre allié numéro un !

🎁🎁🎁 Les cadeaux pour les laurĂ©ats

Outre le plaisir de la rencontre, de l'échange et du petit coaching sur mesure façon Roland Motte, vous remporterez différents cadeaux pour poursuivre votre jardin potager :

🎁 Plaque distinctive aux couleurs de France Bleu Besançon

🎁 CarrĂ© potager pour balcon, terrasse, appartement ou jardin

🎁 Bacs pour rĂ©aliser des jardiniĂšres pour balcon, terrasse, appartement ou jardin

🎁 Le set du nĂ©cessaire du jardinier

🎁 Bons d'achat en jardineries

🎁 "RĂ©ussir son potager sans se prendre le chou" (Roland Motte / Ă©ditions Rustica)

Le livre de Roland Motte, paru en février 2022

En somme, quels que soient vos cultures ou votre terrain, en ville ou à la campagne, depuis toujours ou tout récemment, appris dans les livres ou sur le tas, avec vos parents ou des amis, montrez-nous votre engagement et vos convictions ! Montrez-nous ce qui vous lie à votre jardin potager et votre façon de le vivre.

Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2022 n'a qu'une ambition : souligner, récompenser et féliciter les jardiniers de nature.

Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2022 est ouvert : que le bineur gagne !