Confinement : cinq astuces pour bien ranger son intérieur

Véronique Lebon, consultante en rangement et organisation, nous propose cinq astuces pour bien ranger son intérieur.

Si on profitait de cette période de confinement et de temps passé chez soi, pour prendre soin de son intérieur et commencer un petit "ménage de printemps", à faire seul(e) ou en famille. De plus, si se débarrasser de tout le superflu qui encombre nos placards et notre quotidien est utile, c'est aussi une activité excellente pour le moral.

Et c'est à Véronique Lebon, experte en rangement, que nous avons demandé cinq astuces à suivre pour bien ranger son appartement ou sa maison.

1. Déterminer vos objectifs

Il est important avant de commencer à ranger de savoir pourquoi vous rangez et quels objectifs vous souhaitez atteindre.

2. Trier catégorie par catégorie

Par exemple, si vous souhaitez classer les papiers, il faut tout d'abord tous les rassembler à un même endroit puis commencer à les trier en une seule fois. Ensuite, vous pouvez passer au tri des livres, des vêtements, de la cuisine...

3. Garder uniquement le nécessaire

Ne conservez pas de choses inutiles, gardez uniquement ce dont vous avez réellement besoin soit parce que cela vous est utile soit parce que vous les aimez. Le reste, vous pouvez vous en débarrasser.

4. Prévoir des sacs et des cartons solides

Procurez-vous des sacs bien costauds et prévoyez des cartons pour entreposer les choses que vous n'allez pas garder et que vous donnerez ou que vous recyclerez à la fin du confinement.

5. Ranger le plus simplement possible

Plus le rangement sera simple et plus vous rangerez à l'avenir.

Véronique Lebon, consultante en rangement et organisation, est auteure du livre "Le cercle vertueux du tri", aux éditions Hachette.

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter