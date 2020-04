Et si vous profitiez du confinement pour revoir "La Maison France 5" dans l'Hérault ?

Vous êtes nombreux à apprécier "La Maison France 5", émission déco, architecture et "life style" dont France Bleu est partenaire. Et si ce temps libre imposé du confinement était l'occasion de découvrir les épisodes que vous avez ratés, ou de revoir ceux que Stéphane Thebaut et son équipe ont consacrés à notre département ?

Plus d'une vingtaine d'émissions sont disponibles en replay

La chaine a remis à disposition de nombreuses émissions, parmi lesquelles celles consacrées à Pézenas, Sète, ou encore pas loin de chez nous, Arles, les Baux-de-Provence, ou Toulouse. Vous pourrez rêver devant des intérieurs de rêve, des transformations architecturales qui vous donneront des idées, imaginer un prochain changement de déco, découvrir le travail des artisans locaux... Et puisque ces prochains mois, il nous faudra sans doute limiter nos voyages à la France, les visites de Marseille, Grignan, Périgueux ou encore du Médoc vous confirmeront qu'on a beaucoup de jolis coins à visiter pas si loin de chez nous !